Zaccheroni: “Serie A, necessario trovare piano B. Un secondo stop…”

Alberto Zaccheroni, allenatore con un passato anche sulla panchina dell’Inter, ha parlato a “Domenica Sport” su Radio Rai Uno della ripresa della Serie A e della necessità di avere un’alternativa in caso di nuovo stop.

ALTERNATIVA DA TROVARE – Secondo Alberto Zaccheroni è importante che la FIGC trovi un’alternativa in caso di un nuovo stop al campionato, che sancirebbe il termine della competizione senza appello. Queste le parole dell’ex tecnico di Inter e Milan: «Ci vuole un piano B per terminare la Serie A, altrimenti se fermiamo tutto sono guai. Ci sono interessi importanti e bisogna terminare al più presto il campionato, sappiamo che se dovesse esserci un caso di positività andrebbe messa in quarantena tutta la squadra. Non tutti i club hanno un centro sportivo dove potersi isolare. Mi aspettavo che il finale di stagione si sviluppasse proiettandolo anche agli interessi della Nazionale, che sarà impegnata agli Europei».

Fonte: Radio Rai Uno