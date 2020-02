Zaccheroni: “Nel Milan tutti sotto rendimento. Ibrahimovic carisma. Suso via perché?”

Condividi questo articolo

Nella sua intervista a “Tuttosport” Zaccheroni ha parlato anche di Milan (qui la prima parte sull’Inter). L’ex tecnico vede una squadra ancora da formare, pur col carisma di Ibrahimovic.

PROBLEMI DI SQUADRA – «A differenza dell’Inter, il Milan ha finora ottenuto risultati oggettivamente peggiori e rispetto ai nerazzurri deve anche trovare una sua identità. Per gli obiettivi che ha, la squadra di Pioli ha comunque ancora tempo, anche se bisognerebbe capire quali siano i reali obiettivi del Milan. A inizio stagione pensavo puntassero alla Champions, ma ora… Poi al Milan c’è un problema di fondo: tutti i giocatori sono sotto prestazione rispetto al loro rendimento storico: Conti, Kessie e Calhanoglu, per esempio, ma pure gli stessi Suso e Piatek che sono andati via. Credo che questo sia il vero problema da risolvere al Milan».

CARISMA IBRA – «Ibrahimovic? Lui porta carisma e personalità, si accolla le responsabilità della squadra e i compagni sanno di avere così un punto di riferimento. Adesso da Donnarumma in su, qualunque calciatore rossonero alza la testa e cerca Ibra perché lui vuole la palla e sa cosa farci poi. Detto ciò, non penso che questo basti, che sia sufficiente per trasformare completamente una squadra».

TROPPI CAMBI – «Credo che il Milan debba prendere questa stagione come un investimento: prima bisogna seminare, costruire e poi raccogliere. Certo, cambiare tanto non aiuta, decisamente. Bisognerebbe mettere qualche paletto. Ma ripeto, ci sono troppi giocatori sotto rendimento medio. Io quando vedo andare via un giocatore della qualità di Suso, mi preoccupo. In questo Milan, Suso era e sarebbe stato ancora un giocatore importante. Piatek stesso, l’anno scorso aveva fatto benissimo, mi sembra strano non si potesse riuscire a farlo rendere meglio. Se si valuta il rendimento dei primi cinque mesi, andrebbero cambiati quasi tutti, ma, come dicevo prima, bisogna mettere dei paletti forti prima di ripartire».

Fonte: Federico Masini – Tuttosport