Zaccheroni: “Mi sono dimesso dall’Inter? Non fu cosÃ¬! Dissi loro una cosa”

Zaccheroni: “Mi sono dimesso dall’Inter? Non fu così! Dissi loro una cosa”

Intervistato ai microfoni di “TuttoUdinese.it”, Alberto Zaccheroni, ex allenatore dell’Inter, ha raccontato come andarono le cose con il club nerazzurro

ADDIO – Queste le parole di Alberto Zaccheroni, ex allenatore dell’Inter, sulla fine del rapporto lavorativo con la società nerazzurra. «All’Inter dicono mi sia dimesso, ma non è stato così, semplicemente dissi alla società che non c’erano le condizioni per andare avanti perché stavano prendendo i giocatori che piacevano già a un altro allenatore (Roberto Mancini, ndr)».

Fonte: Davide Marchiol