Zaccheroni: “Lautaro Martinez, serve fiducia! Conte lo renda indispensabile”

Condividi questo articolo

Alberto Zaccheroni

Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Inter e Milan, ha commentato il momento storico dei nerazzurri, e di Lautaro Martinez, alla vigilia del match contro il Parma, negli studi di “Sky Sport 24”

EMERGENZA OFFENSIVA – L’Inter si trova in un momento topico della stagione. La gara contro il Parma costringerà Conte, per l’ennesima volta, a fare di necessità virtù. L’assenza di Lukaku rilancia l’opzione Perisic nel reparto offensivo. Un’idea che il tecnico nerazzurro ha certificato in conferenza stampa, e che Alberto Zaccheroni commenta così: «Secondo me Perisic può fare la seconda punta, nonostante sia più attaccante che centrocampista. Negli ultimi metri di campo fatica a coprire semplicemente per poca abitudine. Il problema grosso è che l’Inter è costruita sulle caratteristiche di Lukaku, con le combinazioni successive alla sua protezione di palla. Nessuno dei sostituti ha quelle peculiarità. Dovranno rivedere qualcosa sul piano della strategia. Pinamonti piano B domani? Sicuramente ci si aspettava qualcosa di più da questo ragazzo, bisogna dargli un pochino di tempo perché le qualità le ha, ma non so se è pronto per giocare in pianta stabile a questi livelli. Lautaro Martinez? Il suo problema è di fiducia. Ha un po’ di mal di pancia, ma al momento deve capire di essere indispensabile per questa Inter. Bisogna fargli sentire fiducia».