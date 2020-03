Zaccheroni: “Juventus-Inter? Lukaku fondamentale. Eriksen? Farà bene”

Juventus-Inter chiuderà questa sera la domenica calcistica, all’insegna, ancora una volta purtroppo, del’emergenza Coronavirus. Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le altre di Inter, Juventus e Milan, ai microfoni di “Tutti Convocati” ha detto la sua riguardo la partita, e in particolare di Romelu Lukaku e Christian Eriksen.

MATCH ATTESISSIMO – Juventus-Inter sarà la sfida tra Paulo Dybala e Lautaro Martinez, ma anche quella tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, secondo Zaccheroni i due trascinatori delle rispettive squadre: «Juventus-Inter? Sono partite che aspettiamo con grande attenzione. L’Inter ha fatto tante cose buone, gli manca ancora qualcosa. La Juventus ci ha abituati a vincere il campionato, trovarla a questa situazione e vedere che cambia spesso, non nascondiamolo, è un cantiere aperto. Cristiano Ronaldo sta segnando con una regolarità spaventosa. Ronaldo o Lukaku? Per l’Inter è stato fondamentale Lukaku, perché sono mancati i centrocampisti nell’Inter che difende bassa e lascia spesso la palla agli avversari. È mancato molto Lautaro Martinez ultimamente, però insieme giocano bene e fanno reparto».

ERIKSEN VA ASPETTATO – Per Juventus-Inter non ci sarà Eriksen, o almeno dal primo minuti. Zaccheroni però è sicuro riguardo il suo potenziale: «Eriksen lo vedremo al meglio nel momento in cui Conte riuscirà a pressare gli avversari un pochino più alti, Chiaro che difendendo in cinque sei costretto a concedere molto. Eriksen diventerà molto importante».

A PORTE CHIUSE – Zaccheroni conclude parlando anche dei match a porte chiuse: «Per quanto mi riguarda si al calcio giocato e in chiaro. Match a porte chiuse? Manca la passione, manca l’entusiasmo. I giocatori a questi livelli non sono abituati, quindi è un’anomalia, può incidere. Le grandi squadre sono abituati a vincere anche fuori casa, per una squadra di medio-bassa classifica abituata ad andare a San Siro con lo stadio pieno è diverso».