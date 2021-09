Zaccheroni: «Io all’Inter vinsi 6 delle prime 7. Cambiai per operazione a Coco»

Zaccheroni ha guidato l’Inter nella stagione 2003-2004, subentrando a Cuper a metà ottobre. Lo fece con un pari all’esordio con la Roma, seguito da sei vittorie consecutive in Serie A. L’allenatore, in collegamento con Sky Sport 24, ricorda come gestì l’ingresso.

L’APPROCCIO – In Serie A sono già saltate due panchine, Leonardo Semplici al Cagliari ed Eusebio Di Francesco al Verona. L’allenatore Alberto Zaccheroni ricorda come entrò nel 2003 al posto di Héctor Cuper a stagione iniziata da poco: «All’Inter delle prime sette partite ne abbiamo vinte sei e pareggiata una. Poi operarono Francesco Coco e passammo a uno schema diverso. Io preferisco partire dai migliori giocatori e metterli nelle condizioni di fare la differenza, poi vediamo cosa succede».