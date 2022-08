Zaccheroni: «Inter non brillante, un motivo. Salta all’occhio un problema»

Alberto Zaccheroni è stato tra gli ospiti a intervenire durante la Domenica Sportiva su Rai Due. Il famoso allenatore ha fatto il punto sulla prestazione dell’Inter a Lecce, focalizzandosi sui problemi messi in mostra dai nerazzurri.

FORMA DA TROVARE – Questa l’analisi di Alberto Zaccheroni sull’Inter e su quanto fatto vedere sul campo del Lecce: «Penso che insieme all’Udinese sia la squadra più fisica del campionato, per questo non è ancora brillantissima. Mettiamoci poi la delusione della passata stagione con lo scudetto sfumato. Come lo scorso anno, guardando questa partita, c’è un problema sulla trequarti: il gioco dietro le punte non ha funzionato al meglio».