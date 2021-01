Zaccheroni: “Inter, tanti alti e bassi. Organico importante, manca una cosa”

Alberto Zaccheroni

La sconfitta dell’Inter non deve preoccupare, secondo Alberto Zaccheroni. Ecco l’analisi dell’ex allenatore nerazzurro, in collegamento con “La Domenica Sportiva”.

UP AND DOWN – Alberto Zaccheroni ridimensiona la sconfitta dell’Inter in casa della Sampdoria. Ecco il parere dell’ex allenatore nerazzurro: «L’Inter è una squadra che nelle sue prestazioni ha degli alti e bassi. Tante partite le ha vinte sul finire. E’ una squadra fisica, soprattutto in difesa. Ha pochi giocatori abili nell’uno contro uno, che potrebbero essere determinanti contro squadre che si chiudono. Però ha sicuramente un organico molto importante. La sconfitta di oggi non fa testo, bisogna analizzare il percorso nell’insieme. Le caratteristiche sono queste: difende con cinque uomini, quindi non può avere una grande spinta offensiva».