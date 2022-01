Zaccheroni: «Inter, il problema di Sensi è il fisico ma ha grandi qualità»

Alberto Zaccheroni, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato della situazione legata a Sensi. Per l’ex allenatore, il problema è la condizione fisica del centrocampista nerazzurro

PROBLEMA − Zaccheroni commenta la situazione legata a Sensi: «Il problema è un po’ la storia di Stefano Sensi, legata alle sue condizioni fisiche perché sulla qualità non si discute. Sa giocare nella propria metà campo cosi come in quella avversaria, bravo a fare assist e a finalizzare. Arrivato all’Inter non per caso, il problema è la sua disponibilità. Anomalia quella degli infortuni se sta bene all’Inter può servire perché la stagione è lunga, logora. Avere un giocatore di qualità e duttile a centrocampo può servire tanto, fa comodo ma bisogna fare una valutazione medica».