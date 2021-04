Alberto Zaccheroni, ex tecnico dell’Inter e del Milan, è intervenuto nel corso della trasmissione “Tutti Convocati”, su Radio 24, analizzando il momento storico dei nerazzurri di Antonio Conte, dopo la fondamentale vittoria contro il Bologna

GRUPPO – Prosegue a grandi falcate la marcia dell’Inter di Antonio Conte in vetta alla classifica. I nerazzurri, che avranno 50 giorni di fuoco (vedi articolo), non possono abbassare l’asticella della concentrazione. Gettando lo sguardo oltre i prossimi impegni, però, Alberto Zaccheroni comincia già a dividere i meriti per la vittoria dello scudetto: «Sarà lo scudetto di Conte? Sì, ma anche dell’Inter e della società. Hanno fatto un grande lavoro, è stata la stagione più anomala della storia del calcio. La solidità dei nerazzurri? Il nostro campionato è sempre stato quello degli 0-0. Quanti ce ne son stati ieri? Zero. Abbiamo apportato modifiche alle quali non eravamo abituati. Noi cambiavamo sistema di gioco dopo dieci anni, adesso c’è un cambiamento continuo. Stanno adottando tutti questo modo di giocare con la costruzione dal basso, però al momento vedo più svantaggi che vantaggi».