Zaccheroni: «L’Inter non può permettersi di perdere punti contro il Napoli»

Alberto Zaccheroni, intervenuto su Radio 24 durante l’edizione Tutti Convocati, ritiene che lo scontro diretto tra Inter e Napoli sarà molto più importante per i nerazzurri

INTER-NAPOLI − Zaccheroni non ha dubbi sulla gara di domenica: «Sicuramente in Inter-Napoli, l’Inter non si può permettere di perdere punti in questo scontro diretto. Perdere una gara come questa significherebbe anche perdere tanto non solo in classifica ma anche in autostima. Contro il Napoli è molto difficile, perché è una squadra già consolidata. Luciano Spalletti con il suo carisma e la sua personalità è in grado di entrare sin da subito nella testa dei giocatori. Lui, fondamentale per il percorso dei nerazzurri».