Zaccheroni: «Inter, non mi aspettavo vittoria ad Udine. Perisic leader»

Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Inter e Milan, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A

RISPOSTA – Zaccheroni analizza la lotta scudetto in Serie A: «Il Milan adesso è posizionato meglio, anche se l’Inter ha risposto in maniera impressionante al risultato negativo di Bologna. Non era facile andare a vincere ad Udine dopo una mazzata simile. Invece ho visto i leader salire in cattedra per trascinare i compagni. Soprattutto Ivan Perisic che mi sembra il vero termometro della squadra. Quando è in vena tutti rendono meglio. Ed è strano che questo succeda con un giocatore di fascia. Fa un lavoro incredibile. Non saprei nemmeno dire se è più ala o difensore. Copre tutta la corsia di sinistra e mi da l’idea che sia stato determinante dentro lo spogliatoio per la reazione di Udine».

DECISIVO – Zaccheroni parla del prossimo turno di campionato, che potrebbe essere decisivo per lo scudetto: «Per il Milan sarà la partita più difficile del calendario delle ultime tre giornate. Il Verona gioca con una consapevolezza importante, anche con le grandi del campionato. È una piacevolissima sorpresa di questa stagione. Ma l’Inter ha saputo esprimere la reazione più importante dopo Bologna. Non pensavo avrebbe vinto ad Udine»

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport