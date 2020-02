Zaccheroni: “Inter e Milan, tempo per parte. Derby di ieri mi ricorda…”

Intervenuto a “Radio Anch’Io Sport”, Alberto Zaccheroni – ex tecnico tra le altre di Inter e Milan – ha parlato del derby di ieri sera, paragonandolo alla partita del 2004 con la rimonta dei rossoneri ai danni dei nerazzurri.

PARAGONE – Parlando del derby di ieri sera, con la grande rimonta nerazzurra, Alberto Zaccheroni è tornato con la mente a una sfida del passato, con una simile rimonta: «Inter e Milan si sono divise un tempo per parte: nel primo tempo i rossoneri, poi c’è stata una grandissima ripresa da parte dei nerazzurri. Questo derby mi ha ricordato quello del 2004, ero sulla panchina nerazzurra e vincevamo 2-0. Abbiamo sbagliato un gol con Adriano e alla fine perdemmo 3-2. Ieri sera mi ha sorpreso Ibrahimovic, sa gestire tutti i palloni che gli arrivano e non spreca nulla. Il Milan oggi ha bisogno un uomo con la sua grande personalità, ma non puoi ricostruire con lui perché ha 38 anni».

CORSA AL VERTICE – Inter, Juventus e Lazio. La lotta Scudetto è più appassionante che mai. Questo il pronostico di Zaccheroni: «La favorita per lo Scudetto è sempre la Juventus per la mentalità e l’organico che ha. Fin qui però non li abbiamo ancora visti giocare ai loro livelli di sempre. Dopo di loro c’è l’Inter e la Lazio che non sta molla».