Zaccheroni duro: «Inter senz’anima! In campo senza determinazione»

Alberto Zaccheroni, ex tecnico, in collegamento su Sky Sport ha parlato dell’avvio di stagione in Serie A con un particolare focus sull’Inter di Inzaghi, attesa dalla sfida alla Roma.

INIZIO – Zaccheroni parla dell’avvio del campionato di Serie A: «Serie A? Siamo solamente all’inizio, i campionati non sono mai uno uguale all’altro. Ci sono squadre che partono meglio, altre meno bene. Io preferisco aspettare qualche giornata, un’idea me la sono fatta per tutte le squadre. Alcune di esse non hanno trovato la quadra, soprattutto in alcuni reparti. Faccio fatica a sbilanciarmi fortemente dopo così poche giornate».

DELUSIONE – Zaccheroni parla a proposito dell’Inter: «L’Inter mi da la sensazione che non abbia un anima. Io credo sia ancora convalescente dalla delusione dello scorso anno. Hanno perso entusiasmo. Guardando l’espressione dei calciatori mi sembrano tristi. La squadra non va in campo con la consapevolezza e la determinazione di fare i risultati. Dovrebbe recitare un ruolo diverso, c’è qualcosa che frena questa squadra. Non so se sia solo la delusione della passata stagione, ma se andiamo a guardare tutti i singoli elementi stanno rendendo meno di quello che ha dato in passato. Non c’è un giocatore, a parte Dimarco, che si sta esprimendo ai livelli migliori. E questo pesa sulla prestazione della squadra».