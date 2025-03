Zaccheroni convinto: «Inter favorita per lo scudetto. 2 motivi!»

Alberto Zaccheroni ha rilasciato un commento sulla lotta al vertice del Campionato italiano, sottolineando perché l’Inter abbia i favori del pronostico.

IL RAGIONAMENTO – Alberto Zaccheroni ha concesso un’intervista a TuttoSport trattando di vari temi, compreso quello relativo alla corsa scudetto tra Inter, Napoli e Atalanta. Secondo l’allenatore italiano, la squadra nerazzurra ha maggiori chances di successo finale rispetto alle due rivali in base a due motivi specifici: «L’Inter è la più matura e pronta di tutte, per me la favorita per la vittoria dello scudetto. Ma ritengo, al contempo, che Napoli e Atalanta abbiano ancora la possibilità di farcela. Le parole del tecnico azzurro giungono quando i meneghini occupano momentaneamente la prima posizione in classifica, con un vantaggio di 3 punti sui partenopei e 6 sui bergamaschi».