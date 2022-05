Zaccheroni: «Altro 5 maggio? No, Inter rilassata. Su Poborsky vi racconto»

Alberto Zaccheroni, in collegamento su Sky Sport 24, non ritiene che domenica si possa verificare un nuovo 5 maggio. L’ex tecnico, presente in quel Lazio-Inter in quanto tecnico biancoceleste, ricorda un fatto su Poborsky. Il ceco fu protagonista quel pomeriggio

SITUAZIONE DIVERSA − Zaccheroni, protagonista del 5 maggio sulla panchina della Lazio, ricorda quella giornata: «Il campionato non è ancora finito. 5 maggio? L’Inter diede tutto per scontato, anche noi della Lazio eravamo convinti di perdere. Loro erano completamente rilassati. Poborsky venne fischiato dai tifosi della Lazio quando entrò in campo perché si credeva potesse fare un favore a Nedved che era della Juventus. Sul retropassaggio di Gresko, lui che non era un bomber si avventò su quel pallone segnando. Ma quella di allora è completamente un’altra situazione rispetto a quella di oggi».