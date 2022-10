Zaccardo: «L’Inter ha una grande occasione. Mercato? Sarà particolare»

Cristian Zaccardo, su Tmw, ha parlato dell’Inter e di come i nerazzurri abbiano ottime possibilità di passare il turno in Champions League. Poi da agente Fifa parla di mercato

GRANDE CHANCE − Zaccardo dà ottime chance all’Inter: «Le italiane in Champions League? Penso che l’Inter abbia una grande occasione, aveva perso qualche punto in campionato e ora può centrare il primo obiettivo stagionale, ossia il passaggio del turno in Champions League. Mercato? Sarà un diverso perché c’è il Mondiale. Per la prima volta in inverno. Dopo il Mondiale le squadre cercheranno di inserire i tasselli mancanti. Sarà un mercato particolare, si capirà qualcosa in più dopo il Mondiale».