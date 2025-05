Zaccagni rispetta: «Inter la più forte in Italia, forse anche in Europa!»

Mattia Zaccagni ha parlato in vista della sfida di Serie A tra la sua Lazio e l’Inter, in programma domenica 18 maggio alle ore 20:45. Di seguito il suo elogio, cui si aggiunge una considerazione sulla forza della sua squadra.

GLI AVVERSARI – Mattia Zaccagni si è così pronunciato a Sky Sport quando mancano 5 giorni alla trentasettesima giornata di Campionato tra Lazio e Inter: «Affronteremo la squadra più forte d’Italia, forse d’Europa. L’Inter si presenterà sicuramente per vincere, perché è ancora in lotta per lo scudetto. Anche noi andremo con la testa giusta, dato che ci giochiamo qualcosa di importante. Noi siamo tranquilli, abbiamo disputato una buona gara contro la Juventus. Non dimentichiamo che i bianconeri sono molto forti e possono puntare su dei singoli molto forti, ma noi ce la siamo giocata alla grande. Alla fine, faticando a trovare degli spazi, siamo stati costretti a ricorrere alle solite palle lunghe. Siamo soddisfatti della prestazione».