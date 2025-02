Zaccagni: «Martedì c’è l’Inter! Gara fondamentale a Milano»

Archiviato lo 0-0 contro il Venezia, Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio, ha parlato anche della prossima partita contro l’Inter in Coppa Italia a DAZN.

IMPEGNI – Mattia Zaccagni, nel post partita di Venezia-Lazio, ha commentato il pareggio in collegamento con DAZN. Tra i temi toccati dal centrocampista nerazzurro. Queste le sue parole: «Oggi contro il Venezia volevamo ottenere la vittoria, è stata una partita dura e fisica. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, ma dovevamo comunque portare a casa il risultato. Futuro? Adesso non dobbiamo mollare, martedì (gara contro l’Inter in Coppa Italia, ndr) ci aspetta una partita fondamentale».