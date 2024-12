Zaccagni: «Dopo Lazio-Inter non mi davo pace. Vorrei cancellarla!»

Mattia Zaccagni torna ancora su Lazio-Inter. Il 6-0 all’Olimpico dei nerazzurri ha lasciato il segno nei biancocelesti, che tuttavia sono riusciti a recuperare fermando la capolista Atalanta.

IL GIORNO DOPO – Mattia Zaccagni, intervenuto sui canali ufficiali della Lazio, racconta le sensazioni nello spogliatoio biancocelesti dopo la dura sconfitta contro i nerazzurri di Inzaghi: «La mattina dopo la partita con l’Inter abbiam parlato un po’ tra di noi e il mister subito ci ha detto che era il momento di capire se fossimo una squadra oppure se alla prima occasione negativa ci saremmo buttati giù. Invece abbiam reagito subito, siamo stati bravi, siamo stati uniti e abbiam risposto sul campo. Siamo quasi a metà del nostro percorso, c’è ancora tanto lavoro da fare. Ci sono tante partite, però noi siamo carichi, stiamo bene e stiamo vivendo un momento positivo».

Zaccagni torna su Lazio-Inter: le sensazioni dopo la sconfitta

NOTTE INSONNE – Mattia Zaccagni continua, raccontando: «La parte negativa è stata il girone d’andata dell’anno scorso, poi il girone di ritorno è stato visto negativo per quanto fatto nel girone d’andata. La partita di quest’anno che vorrei cancellare? Sicuramente quella contro l’Inter. Mi ricordo che quando sono tornato a casa dopo la partita non riuscivo a dormire, non mi davo pace. Quando ci sono questi risultati è veramente brutto. Poi da capitano è ancora più brutto. Invece vorrei rivivere e ricordare la partita di quest’estate con l’Italia».