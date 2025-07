Young: «Sono felice di essere andato all’Inter. Ho vinto lì!»

Ashley Young ha giocato poco tempo all’Inter, ma ha vinto comunque uno scudetto da protagonista con Antonio Conte da allenatore. L’esterno ha ricordato su Sky Sports il suo passato nerazzurro.

RICORDI – Ashley Young ha ricordato il suo arrivo a Milano con la maglia nerazzurra: «Non penso ci possa essere un giocatore che voglia lasciare il Manchester United. In quel momento ero capitano del club più importante del mondo. Il problema era la concorrenza: a destra c’era Aaron Wan-Bissaka che avrebbe giocato sempre di più con Solskjaer e a sinistra c’era Luke Shaw. Sono entrambi giocatori fantastici e nutro un profondo rispetto per voi. Sarei potuto rimanere ma avevo sentito dell’interesse di Antonio Conte per me. A 34 anni avevo due opzioni: rimanere allo United senza giocare o andare in un altro campionato a giocare per un uomo che mi ha chiamato dicendo “vieni qui per giocare, vieni nella mia squadra”. Young, perché hai scelto l’Inter? Non volevo stare in panchina, volevo giocare a calcio e non ne ho mai fatto una questione di soldi fin da piccolo. L’Inter era in testa alla classifica quando sono arrivato e la stagione successiva avremmo vinto la Serie A. Avevo già deciso che sarei andato all’Inter. Il Manchester United poi mi ha offerto un contratto ma avrebbero potuto farlo prima. Comunque sono felice, sono contento di essere passato all’Inter. Lì ho vinto e ho conquistato un titolo».