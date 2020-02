Young e Moses le armi in piÃ¹ di Conte per la volata scudetto – GdS

Young e Moses le armi in più di Conte per la volata scudetto – GdS

Ashley Young e Victor Moses hanno risposto bene alla prima chiamata di Antonio Conte in un campionato nuovo ma in un sistema tattico che conoscono bene (soprattutto il nigeriano che in passato è stato allenato dal tecnico leccese). Secondo la “Gazzetta dello Sport” saranno l’arma in più di Conte chiamati a volare per la corsa scudetto.

CORSA SCUDETTO – Ashley Young e Victor Moses sono i primi due colpi di mercato invernale dell’Inter targata Antonio Conte. Non è un caso che il tecnico abbia pescato dalla Premier League: nessun altro torneo al mondo garantisce quella intensità di prestazione per 90’. I due hanno risposto molto bene alla prima chiamata del tecnico per una maglia da titolare, l’inglese in particolare già contro il Cagliari si è messo in mostra sfornando un assist per la testa di Lautaro Martinez. Ad oggi i due nuovi esterni nerazzurri non sembrerebbero soffrire il campionato, l’ex Chelsea – impiegato titolare contro l’Udinese – è stato impeccabile in entrambe le fasi, facendosi sorprendere una sola volta da Ken Sema. Ashley Young inoltre ha dimostrato di saper giocare in entrambe le fasce, e nonostante non sia più così “giovane” contribuendo alla spinta e al pressing richiesto da Antonio Conte. Per questo motivo se da una parte l’ex Manchester United deve vedersela con il solo Cristiano Biraghi, dall’altra parte il nuovo arrivato dovrà continuamente contendersi con un ritrovato Antonio Candreva (che però anche lui ha bisogno di rifiatare qualche volta), un giocatore nuovo quello visto nella prima parte di stagione. L’Inter corre e mette benzina sulle fasce in vista della volata scudetto che si fa sempre più avvincente.