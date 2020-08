Young: “Buona prestazione della squadra, ora sotto con la prossima”

Ashley Young affida il suo profilo Twitter il suo pensiero per Inter-Getafe. L’inglese sottolinea la prestazione di squadra che ha portato alla vittoria.

INIZIO POSITIVO – L’Inter ha iniziato l’Europa League nel migliore dei modi. Young, titolare anche contro il Getafe, tramite il suo profilo Twitter comunica tutta la sua gioia per la prestazione della squadra. Ma ricorda anche che lunedì si gioca di nuovo. Ecco il suo post:

Buona prestazione della squadra. Onto The Next One …. 🔵⚫️ pic.twitter.com/dYlwDxMQ3h

— Ashley Young (@youngy18) August 6, 2020