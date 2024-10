Young Boys, sconfitta a poche settimane dall’Inter! Basilea avanti

Il Basilea ha vinto contro lo Young Boys per 1-0, la prossima avversaria dell’Inter in UEFA Champions League. Inizio disastroso di campionato in Svizzera per i gialloneri.

INIZIO SHOCK – Lo Young Boys sta vivendo una stagione da incubo: ennesima sconfitta, oggi contro il Basilea con il risultato di 1-0. La prossima avversaria dell’Inter in UEFA Champions League cala a picco in campionato, perché in questo momento addirittura è ultima in classifica. In Super League ha raccolto appena 6 punti nelle prime 9 partite. Il Basilea ha saputo trarre vantaggio dalla superiorità numerica maturata al minuto 40 del primo tempo. L’arbitro ha estratto il cartellino rosso diretto contro Sandro Lauper, giocatore dello Young Boys, e la squadra di casa ha trovato il gol decisivo al 52′ con Adrian Barisic. Il 23 ottobre Simone Inzaghi e i nerazzurri saranno ospiti della compagina svizzera, che si trova in un periodo nero.