Young Boys ritrova la vittoria prima dell’Inter, ma che fatica!

Lo Young Boys ha ritrovato la vittoria oggi battendo il Luzern per 2-1 al Wankdorf Stadion, un risultato fondamentale in vista del loro prossimo impegno contro l’Inter in Champions League.

RIALZA LA TESTA – Dopo due sconfitte consecutive, lo Young Boys ritrova la vittoria, soprattutto nel secondo tempo, grazie ai gol di Monteiro al 47′ e di Cédric Itten al 50′. Il Luzern ha accorciato le distanze al 70′ con Leny Jaquez, ma i padroni di casa sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al fischio finale, nonostante la pressione avversaria negli ultimi minuti. Questa vittoria consente allo Young Boys di risalire all’ottavo posto in Super League, dopo essere stata in fondo alla classifica nelle prime giornate.

Young Boys prossimo avversario dell’Inter

IN EUROPA – Con 11 punti, si lasciano alle spalle un periodo difficile e guardano con maggiore fiducia all’importante sfida europea contro l’Inter. Per l’Inter, che affronterà lo Young Boys il 24 ottobre 2024, questo successo potrebbe rappresentare un segnale di pericolo. La squadra svizzera ha dimostrato capacità di reagire dopo momenti difficili, ritrovando equilibrio e fiducia. I nerazzurri dovranno prestare particolare attenzione. L’Inter arriva alla sfida europea dopo buone prestazioni in Europa, mentre in campionato dovrà vedersela domani contro la Roma.