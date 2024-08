Young Boys resta ultimo in Svizzera: solo pari per i rivali dell’Inter

Lo Young Boys è uno degli otto avversari dell’Inter nella fase campionato di Champions League. Che ha raggiunto superando i turni di qualificazione, ma facendo grande fatica nel suo torneo locale. Dove, da campione in carica, è incredibilmente ultimo e rimarrà tale durante la sosta, complice l’1-1 di stasera col Losanna.

NIENTE RILANCIO – Lo Young Boys, che alla terza giornata di Champions League ospiterà l’Inter mercoledì 23 ottobre (ore 21), resta ultimo da solo nella Raiffeisen Super League. Un parziale clamoroso, visto che la formazione giallonera è campione in carica in Svizzera. In sei giornate ha collezionato appena tre punti, tutti pareggi ossia gli ultimi di fila, dopo aver iniziato con tre sconfitte. È andata male anche stasera, con l’1-1 contro il Losanna che si era presentato al Wankdorf di Berna penultimo a +1. Nel terzo minuto di recupero è Filip Ugrinic a sbloccare il risultato, ma al 70′ pareggia Abdou Karim Sow. Una serie di risultati negativi insoliti, visto che in Champions League lo Young Boys ha dovuto superare i non facili spareggi col Galatasaray, entrambi vinti. Nell’esordio nella fase campionato sfiderà l’Aston Villa in casa martedì 17 settembre alle 18.45m in una delle due partite inaugurali.

Young Boys-Losanna 1-1

Gol: 45′ +3 Ugrinic, 70′ Sow (L).