Lo Young Boys cala il poker nella Coppa Svizzera: l’Inter scruta!

Lo Young Boys, uno degli avversari dell’Inter in Champions League, batte 2-4 il Vevey Sport. Ecco com’è andato il match, valido per la seconda giornata di Coppa Svizzera.

AVVERSARIO – Lo Young Boys attende l’Inter allo ‘Stade de Suisse’ di Berna il prossimo 23 ottobre, per il match di Champions League. Intanto, gli svizzeri continuano con la sfilza di partita in programma prima dell’incrocio in Europa. Oggi pomeriggio la formazione di Patrick Rahmen ha sfidato in trasferta il Vevey Sport, nel secondo turno di Coppa Svizzera. Il match ha sorriso allo Young Boys, che è riuscito a sbloccarlo col gol di Alan Virginius al 29′. Bravo poi a capitalizzare subito il vantaggio col raddoppio immediato al 31′ ad opera di Cedric Itten. Nel secondo tempo, però, il Vevey Sport prende più campo, mettendo in difficoltà la squadra ospite. Al 52′ e poi al 73′ Ilyes Chaibi va a segno, firmando una doppietta che permette di pareggiare i conti. Lo Young Boys non ci sta al pareggio e nel finale di partita si riporta avanti: all’82’ Darian Males segna il gol del 2-3. Nel recupero, al 90+3′, Meschak Elia mette il sigillo al match con la quarta e ultima rete.

Vevey Sport-Young Boys 2-4