Young Boys-Inter, una staffetta per Barella? Il punto – Sky

Young Boys-Inter rappresenterà una sfida dall’alto carico di tensione per i nerazzurri anche alla luce del campo sintetico in cui si giocherà il match di stasera 23 ottobre. Per quanto riguarda Nicolò Barella, avanza un’idea.

LA GARA – Young Boys-Inter si disputerà oggi 23 ottobre alle ore 21 allo Stadio Wankdorf. La compagine nerazzurra dovrà fare i conti, oltre che con il turnover e con gli infortuni che stanno causando problemi non marginali a centrocampo, anche con il difficile terreno di gioco in cui avverrà la sfida di Berna. L’obiettivo principale, oltre al risultato da conseguire nell’arco dei 90 e più minuti del match, sarà quello di evitare ulteriori complicazioni in termini di problemi fisici avvertiti dai calciatori nerazzurri. In tal senso, il campo sintetico di Berna rappresenta una preoccupazione che Simone Inzaghi intende scongiurare.

Young Boys-Inter, le sensazioni dei nerazzurri in vista della sfida

IL RAGIONAMENTO – Sul punto si è espresso Matteo Barzaghi a Sky Sport: «Il campo sintetico è un elemento di disturbo in quanto diverso dalla normalità che si sperimenta in Serie A. Bisognerà un pochino adattarsi, cosa che allo Young Boys risulta naturale dato che ci gioca abitualmente. Non vi è un centro d’allenamento diverso, per gli svizzeri, per cui il senso del campo sintetico risponde all’esigenza di evitare che il terreno sia ‘distrutto’ a causa dei continui allenamenti della squadra».

SCELTE DEFINITE – Barzaghi ha poi concluso riferendosi alle scelte di formazione di Inzaghi: «Cambiano 2 terzi del reparto difensivo, con Pavard confermato a destra. Fasce rivoluzionate, mentre a centrocampo Zielinski partirà dalla panchina per fare probabilmente una staffetta con Barella. In attacco vedremo Taremi e Arnautovic. L’Inter spera di aumentare il suo bottino nel ‘classificone’ della Champions».