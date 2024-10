Young Boys-Inter, parla Athekame: «Loro grande squadra, ma vogliamo vincere»

In vista di Young Boys-Inter, il calciatore della squadra svizzera Zachary Athekame ha parlato del valore dei nerazzurri e sottolineato l’obiettivo del proprio club in considerazione della sfida.

LA SFIDA – Young Boys–Inter si disputerà nella giornata di mercoledì 23 ottobre alle ore 21: la formazione allenata da Simone Inzaghi è alla ricerca della seconda vittoria nel torneo dopo quello contro la Stella Rossa. In quella circostanza, i nerazzurri superarono la squadra serba con un netto 4-0, trovando la rete con maggiore concretezza rispetto a quanto manifestato in altre occasioni in questa stagione. Ora l’obiettivo è quello di confermare il buon periodo attuale, caratterizzato da sole vittorie dopo il derby perso contro il Milan per 1-2, con un successo che possa essere di buon auspicio per il match di cartello contro la Juventus di domenica.

Young Boys-Inter, parla il 19enne Athekame

LE DICHIARAZIONI – In vista del confronto con i nerazzurri, il centrocampista dello Young Boys Zachary Athekame ha espresso il suo pensiero sul valore degli avversari e sull’obiettivo della propria squadra nella conferenza stampa di vigilia dell’incontro: «Incontriamo un grande team con grandi nomi. Se penso a Lautaro Martinez o Marcus Thuram in attacco, so che la qualità è enorme. Tuttavia, ci impegneremo a fondo in questa partita per ottenere il massimo dei risultati e per raggiungere il successo. Abbiamo un sacco di qualità, siamo ambiziosi in questo match. Vogliamo puntare a ottenere i tre punti finali. Quando entro in un campo di calcio, lo faccio sempre con l’intenzione di vincere la partita».