Young Boys, esordio amaro per i rivali dell’Inter: crollo con l’Aston Villa

Parte male l’avventura nella fase campionato per gli Young Boys, avversari anche dell’Inter in questa UEFA Champions League. Nella sfida casalinga di oggi, gli svizzeri hanno perso per 0-2 contro l’Aston Villa.

ESORDIO AMARO – Non parte bene l’avventura in UEFA Champions League per gli Young Boys di Berna, che crollano in casa contro l’Aston Villa. Si decide tutto nel primo tempo, quando gli inglesi aprono prima le marcature al 27′ grazie a Youri Tielemans. Il raddoppio lo sigla, poi, Ramsey, che al 38′ segna lo 0-2 e chiude, di fatto, i giochi. Al minuto 43 arriverebbe anche il tris, ma dopo un controllo al VAR, il direttore di gara annulla la rete. Una situazione che si ripete poi anche nella ripresa, al minuto 78. Il terzo gol arriva, definitivamente, al minuto 86, quando Onana sfrutta un assist di Tielemans. Un risultato che permette agli inglesi di conquistare i primi tre punti di questa fase campionato della competizione.

YOUNG BOYS-ASTON VILLA 0-3

Tielemans al 27′, Ramsey al 38′, Onana all’86’