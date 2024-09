Young Boys, che crisi: KO col Grasshoppers! Tra un mese c’è l’Inter

Niente da fare per lo Young Boys, che perde in casa contro il Grasshoppers per 1-0. Tra meno di un mese ospiterà l’Inter in Champions League.

CRISI – Lo Young Boys non riesce ad uscire dalla crisi e perde in casa contro il Grasshoppers. La squadra, rivale dell’Inter in Champions League il prossimo 23 ottobre, non fa punti rimanendo in coda alla classifica del campionato svizzero con appena sei punti dopo otto partite. A Berna, il match si sblocca dopo quattro minuti per la rete di Morandi. Lo Young Boys, che all’esordio in Champions League, ha perso pesantemente contro l’Aston Villa 3-0 in casa, prova a reagire cercando di impensierire la difesa avversaria con Ganvoula, ma non riesce mai ad infrangere l’ottima organizzazione tattica degli ospiti. Dal canto suo, il Grasshoppers più volte si avvicina alla rete del raddoppio sfiorandolo con il sud-coreano Lee. La partita finisce dopo quattro minuti di recupero sul punteggio di 1-0 a favore del Grasshoppers. Niente da fare per lo Young Boys, entrato in tunnel da cui non vede via d’uscita. Il prossimo 23 ottobre, la squadra allenata da Rahmen ospiterà proprio i campioni d’Italia dell’Inter nella terza partita di Champions League.

Young Boys-Grasshoppers 0-1

4′ Morandi (G)