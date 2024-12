Xhaka: «Bayer Leverkusen, vittoria meritata. Sapevamo di una qualità dell’Inter»

Granit Xhaka si è espresso sul successo del Bayer Leverkusen contro l’Inter con il punteggio di 1-0. Il calciatore svizzero ha sottolineato come la sua squadra abbia meritato i tre punti.

IL COMMENTO – Granit Xhaka ha concesso un’intervista alle frequenze dell’Uefa al termine di Bayer Leverkusen-Inter. Lo svizzero, padrone del centrocampo dei tedeschi, ha così fotografato la partita vinta dal suo club grazie al gol di Nordi Mukiele nei minuti finali: «Avevamo molto controllo ma sapevamo che l’Inter era in grado di contrattaccare. Per questo abbiamo dovuto stare in guardia per tutto il match. Abbiamo disputata una partita molto buona e meritavamo di vincere. Loro hanno avuto poche opportunità per andare in rete. L’ottavo posto, o qualcosa di meglio, è per noi ora molto realistico».