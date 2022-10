Xavi: «Peggior gruppo, decisioni arbitrali e infortuni. Non sono scuse!»

Xavi ha parlato alla vigilia di Viktoria Plzen-Barcellona, match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Il tecnico blaugrana parla delle difficoltà del Girone e degli errori arbitrali, aggiungendo di non voler cercare scuse per la mancata qualificazione agli ottavi

NO SCUSE – Xavi Hernandez alla vigilia di Viktoria Plzen-Barcellona spiega come mai la sua squadra non ha ottenuto la qualificazione agli ottavi: «Sapere come competere al momento giusto è importante. Non è una questione di stile. Si riferisce alla maturità e alla sensazione di poter crescere come squadra. Ma questo è perché abbiamo molti giovani calciatori, abbiamo avuto il peggior gruppo degli ultimi anni, decisioni arbitrali, infortuni… non sono scuse».

COMPETIZIONE – Prosegue Xavi: «Non è un problema di atteggiamento. Sono i nostri errori, di maturità calcistica, di saper competere meglio, di affrontare la competizione con più fiducia… è un processo. Il gruppo era forte e non eravamo all’altezza del compito. Ma abbiamo gareggiato ed è per questo che sono ottimista».