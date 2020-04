Xavi: “Lautaro Martinez-Barcellona? Mi piace, ma piace a tutti! Gioca bene”

Xavi ha parlato dell’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. La bandiera blaugrana sottolinea le qualità dell’attaccante dell’Inter e approva una possibile trattativa. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni del canale Instagram “Post United”

APPROVATO – Xavi Hernandez e l’interesse per il Toro dell’Inter: «Coronavirus? Siamo confinati in casa, ma stiamo bene. Ci alleniamo in casa individualmente. Lautaro Martinez? Il Barca fa bene a essere interessato. Mi piace, ma a chi non piacerebbe un attaccante come lui? E’ tipo Suarez. Gioca bene, dà profondità, attacca bene lo spazio – dice Xavi –. Ritorno di Neymar al Barcellona? Perché no… Ho condiviso con lui lo spogliatoio e mi sembra una persona molto buona . Era un professionista qui a Barcellona e avrebbe fatto la differenza. Calcisticamente è tra i migliori al mondo, non ho nulla da dire».