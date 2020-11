Witsel: “Lukaku più forte di Haaland anche a livello tecnico. Ora all’Inter…”

Romelu Lukaku Inter-Lugano

Alex Witsel, centrocampista belga del Borussia Dortmund, ha parlato dell’attaccante dell’Inter e connazionale, Romelu Lukaku, e del compagno di squadra Erling Haaland

PIÙ FORTE – Queste le parole di Alex Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund, ai microfoni di Het Laatste Nieuws su chi sia più difficile da fermare tra il connazionale Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, e il compagno di squadra Erling Haaland. «Romelu. È il più forte. Romelu ha fatto enormi progressi negli ultimi anni. Anche a livello tecnico. Sa usare molto bene il suo corpo e non ha bisogno di tre occasioni per segnarne una».

MOMENTO – Witsel sempre su Lukaku. «Penso che Romelu sia nel periodo migliore della sua carriera. Anche al Manchester United aveva tutte quelle qualità, ma per certi motivi non è andata come avrebbe voluto. Adesso, all’Inter, noterai che sta sbocciando completamente».

Fonte: Het Laatste Nieuws via VoetbalPrimeur.be