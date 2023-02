Winks: «Sampdoria-Inter, punto importante! Continuiamo a spingere»

Harry Winks, centrocampista inglese in prestito dal Tottenham alla Sampdoria, dopo il pareggio interno contro l’Inter si è detto soddisfatto per il punto guadagnato.

DOPO IL PAREGGIO – Non cambierà la classifica, ma per la Sampdoria il pareggio interno contro l’Inter vale moltissimo, considerando la tragica situazione in classifica (in piena zona retrocessione). Harry Winks attraverso i social ha così commentato il giorno dopo il pareggio allo stadio “Luigi Ferraris”: «Punto importante ieri sera, continuiamo a spingere. I tifosi sono stati fantastici come sempre. Forza Doria».