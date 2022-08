Wijnaldum: «Roma, prima di decidere ho parlato anche con Hakimi»

Georginio Wijnaldum è stato presentato oggi in conferenza stampa come nuovo acquisto della Roma di José Mourinho. Il centrocampista di proprietà del PSG ha confidato come anche Achraf Hakimi – dopo l’esperienza all’Inter – gli abbia consigliato la Serie A.

CONVINCIMENTO – Anche Achraf Hakimi ha contribuito alla scelta di Georginio Wijnaldum di accettare la proposta della Roma. I due, compagni di squadra al PSG, hanno parlato della piazza giallorossa, anche grazie all’esperienza indiretta dell’ex esterno dell’Inter. Queste le parole del centrocampista olandese in conferenza stampa: «Sono venuto qui per gli sforzi che il club ha fatto per avermi. Ho parlato con Salah e Strootman, del club e della città, ho sentito solo belle cose. Ho parlato anche con Hakimi, anche se lui giocava nell’Inter, me ne ha parlato benissimo».

Fonte – Sky Sport