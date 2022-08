Wijnaldum, niente operazione ma salta Inter-Roma e non solo: i tempi

Wijnaldum domenica si è procurato un grave infortunio (vedi articolo). Dopo qualche giorno di valutazioni l’olandese ha deciso di non operarsi: salterà comunque Inter-Roma.

LUNGO STOP – Per Georginio Wijnaldum domenica è arrivato un responso molto pesante: frattura alla tibia destra. Un infortunio dallo stop inevitabilmente lungo, che ora si può anche quantificare: tre o quattro mesi. Sky Sport annuncia che il centrocampista della Roma ha scelto la terapia conservativa, ossia non si sottoporrà a intervento chirurgico. «Sarà il nostro acquisto di gennaio», ha detto Tiago Pinto dopo il sorteggio dei gironi di Europa League (vedi articolo). Wijnaldum salterà comunque Inter-Roma, in programma il 2 ottobre (data e orario saranno definiti martedì).