West: “Inter, Moses fa differenza. Scudetto, ci credo! Tra Lukaku e Icardi…”

Condividi questo articolo

Moses è nigeriano come un ex Inter che a Milano ha lasciato un affettuoso ricordo. Stiamo parlando di Taribo West. L’ex difensore nerazzurro ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport”. Tanti i temi affrontanti, dal mercato allo Scudetto per finire ai fatti del ’98. Di seguito le sue dichiarazioni

UOMO IN PIÙ – Taribo West benedice l’arrivo di Victor Moses all’Inter: «Anche da qui seguo la squadra quasi tutte le settimane. E do un’occhiata al mercato, il club sta costruendo una squadra forte. Moses serviva, potrà fare la differenza. Cosa porterà? Esperienza e mentalità. Ha indossato maglie pesanti e vinto al Chelsea, con Conte. L’ha voluto, non è un caso. Inoltre, a livello tecnico, non è l’ultimo arrivato. Ha un buon piede, è veloce e segna. Il suo acquisto è una bella notizia per la Nigeria e il continente africano in generale».

TITOLO – Il discorso scivola poi sullo Scudetto. West ne è certo: «Se lo scudetto è possibile? Certo. E non lo dico semplicemente da tifoso, ci credo veramente. L’1-1 di Lecce è stato un incidente di percorso, la stagione rimane super. Peccato per la Champions, ma c’è l’Europa League. Bisogna essere convinti di poter replicare la nostra vittoria a Parigi, nel ’98. La Juventus è già a +4 in Serie A? E quindi? Non è imbattibile, rispetto al passato ha perso qualcosa. Il gap si è ridotto».

SCELTA – West parla poi di Cristiano Ronaldo e vota Romelu Lukaku: «Cristiano Ronaldo determinante? Il miglior West avrebbe fermato lui e Messi! Scherzi a parte, Cristiano è un campione assoluto, ma il più forte che abbia mai visto su un campo di calcio resta il Fenomeno brasiliano. Lukaku o Icardi? Mmm, bella domanda. Forti entrambi, ma scelgo Romelu. Calciatore internazionale, in carriera ha segnato una valanga di gol. Può essere decisivo per il titolo».

RICORDI – Per finire, West manda un saluto a due uomini al quale è rimasto molto legato: «I miei ricordi di Milano? Il periodo più bello, chi se lo dimentica. Voglio salutare i tifosi. Alcuni non hanno digerito il mio passaggio al Milan, ma l’Inter è nel cuore. E poi ho conosciuto persone speciali. Moratti, uomo straordinario. Anzi, unico. E Simoni, al quale mando un grosso abbraccio. Forza mister, ti aspettiamo! Cosa vorrei dire a Lippi? Nulla in particolare, voglio bene anche a lui. Rammarico? Non essere diventato campione d’Italia. Se non fossero successe certe cose, forse nel ’98 avremmo vinto noi…».

Fonte: Gazzetta dello Sport – Taribo West