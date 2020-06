Werner: “Sarei potuto andare all’Inter o altri top club. Il Chelsea…”

Timo Werner, neo attaccante del Chelsea, nelle scorse settimane è stato accostato anche all’Inter. Il calciatore tedesco, intervistato dal portale tedesco SportBuzzer ha spiegato i motivi del suo approdo in Premier League alla corte di Frank Lampard.

DECISIONE – Queste le parole di Timo Werner: «Manchester United, Inter e Liverpool su di me? Sì, sarei potuto andare in una di queste squadre. I migliori top-club hanno combattuto per me. L’offerta del Chelsea alla fine, però, si è rivelata la migliore per la mia carriera. I motivi? Il denaro ha giocato un ruolo marginale. Per me il denaro non è mai stato un fattore decisivo, altrimenti sarei potuto andare in Cina. Il Chelsea è un top club del calcio europeo. A Londra abbiamo davvero un’ottima squadra con tanta qualità, vogliamo lottare per il vertice. Non mi sono pentito della mia decisione nemmeno per un secondo».