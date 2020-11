Wendt: “Importante rigenerarsi per la partita contro l’Inter. Il gol…”

Oscar Wendt Borussia Monchengladbach

Wendt, terzino sinistro del Borussia Monchengladbach, ha segnato uno dei quattro gol nel 4-1 sullo Schalke 04 nel tardo pomeriggio di oggi (vedi articolo). A tre giorni dalla partita contro l’Inter in Champions League lo svedese ha già detto quale sarà la cosa più importante per i Fohlen.

IN SERIE POSITIVA – Due vittorie e un pareggio per il Borussia Monchengladbach dalla ripresa dopo la sosta. In vista del match contro l’Inter i tedeschi si sono divertiti in Bundesliga, distruggendo 4-1 il derelitto Schalke 04 che non vince da gennaio. Fra i marcatori Oscar Wendt, che ha parlato a fine gara: «Sapevamo che sarebbe stata una partita intensa e dura oggi. L’inizio della gara è stato difficile per noi. Lo Schalke 04 ha avuto un buon approccio, i nostri avversari sono stati aggressivi e sono partiti bene. La partita di mercoledì scorso contro lo Shakhtar Donetsk era ancora un qualcosa che avevamo nelle gambe. Poi, dopo mezz’ora, siamo migliorati sempre di più nel nostro gioco, siamo diventati la squadra migliore in campo e alla fine abbiamo meritato di vincere. Il gol? Ovviamente sono molto contento di aver segnato. Adesso è importante rigenerarsi velocemente, per poi concentrarsi sulla partita di martedì contro l’Inter».

Fonte: sito ufficiale Borussia Monchengladbach