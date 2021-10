Wembrace Sport, Inter all’evento benefico di sport integrato

Protagonisti del mondo Inter presenti nella serata di ieri all’evento benefico Wembrace Sport organizzato da Bebe Vio e art4sport.

COMUNICATO – Inter presente ieri alla serata benefica Wembrace Sport organizzata da Bebe Vio e art4sport con l’obiettivo di sensibilizzare riguardo le diversità come bene unico, un diritto da tutelare. La nota pubblicata sul sito ufficiale del club nerazzurro. “Lo sport come strumento di sensibilizzazione: nella serata di ieri, l’evento benefico Wembrace Sport ha riunito campioni delle Nazionali Olimpiche e campioni delle Nazionali Paralimpiche sulla scia del successo di Tokyo 2020 per sensibilizzare il mondo sul tema delle diversità come un bene unico, un diritto da tutelare“.

PROTAGONISTI – “L’evento organizzato da Bebe Vio e art4sport, associazione fondata nel 2009 dai genitori di Bebe, ha coinvolto anche protagonisti del mondo Inter, dal Vice President Javier Zanetti alle Legend Zenga e Choutos che sono scesi in campo insieme alle ex calciatrici nerazzurre Regina Baresi e Ilaria Mauro, con Riccardo Ferri a dirigere dalla panchina e il sostegno delle Inter Women Martina Brustia e Irene Santi“.

DISCIPLINE SPORTIVE – “Quattro le discipline sportive in gara nel corso dell’evento: calcio, basket, volley e scherma tutte nella loro versione paralimpica, ad arricchire una serata di vero sport integrato ad altissimo livello tecnico, agonistico e spettacolare: un vero e proprio spettacolo sportivo che vuole abbattere le barriere del pregiudizio e svelare un mondo dove diverso è la regola“.

Fonte: Inter.it