Wanda Nara fa tifo contro: “Senza amore non c’è derby, complimenti Milan”

Wanda Nara

Wanda Nara non perde l’occasione per far parlare di sé, anche quando non ce ne sarebbe la necessità. La moglie e agente dell’ex capitano dell’Inter Icardi “torna” tifosa del Milan, come quando stava con Maxi Lopez, e dedica un messaggio dopo il derby.

POST AUTOREFERENZIALE – La famiglia Icardi, come da stile noto da anni, riesce ad accentrare il derby su di sé pur essendo a Parigi. Se l’altro giorno Mauro Icardi aveva ricordato una sua tripletta (vedi articolo), ora è Wanda Nara a tirare fuori un’esultanza antecedente al famoso ammutinamento del 13 febbraio 2019. “Senza amore non c’è derby. Complimenti ai miei amici del Milan“, il suo messaggio da Instagram.