Wanda Nara: «Mai avuto flirt con Brozovic! Inter chiese una cosa a Icardi»

Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic si incontrano nuovamente ma in tribunale. Secondo quanto riportato da sportmediaset.it, la moglie-procuratrice dell’ex numero 9 dell’Inter è stata ascoltata in tribunale a Milano nell’ambito del processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. Il 25 maggio toccherà anche all’argentino, al croato e a Ivan Perisic

PROTAGONISTI – Wanda Nara e Mauro Icardi tornano protagonisti in Italia, nell’ambito del processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona portato avanti da Marcelo Brozovic per le voci su un suo presunto flirt con la moglie-procuratrice dell’ex numero 9 dell’Inter. L’argentina, secondo quanto rivelato da sportmediaset.it, in aula a Milano ha affermato che l’articolo di Corona «riportava tutte cose non vere» e che da lì «sono cominciati i problemi e Mauro poi ha dovuto cambiare squadra. L’Inter gli aveva fatto pesare anche questa situazione – prosegue la Nara –, gli era stato detto che doveva anche cambiare procuratore, che non doveva avere più una procuratrice donna».

SPACCATURE – Wanda Nara racconta inoltre che da quel momento «iniziò anche il distacco grande tra Icardi, i tifosi, il club e dirigenti». E ancora: «Nessuno poteva capire da dove avessero tirato fuori questa storia non vera. All’epoca già da 6 anni stavo con mio marito, non ho mai nemmeno avuto il numero di Brozovic, non era nemmeno una persona che frequentavamo come succede tra gli amici in una squadra e invece nell’articolo si parlava di messaggi tra me e lui». A specifica domanda poi la Nara ha affermato di non aver «mai avuto» un flirt con Brozovic. Il 25 maggio saranno ascoltati anche Icardi, Brozovic e Ivan Perisic, quest’ultimo in quanto testimone.