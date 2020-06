Wanda Nara: “Icardi al PSG, data la nostra parola. La sua intenzione…”

Wanda Nara torna a parlare e la prima intervista dopo il trasferimento di Icardi al PSG è al magazine argentino Gente. La moglie e agente dell’ex capitano dell’Inter, da una settimana e mezzo ceduto a titolo definitivo, racconta com’è andata la trattativa.

CHIUSO COME VOLEVANO TUTTI – Mauro Icardi è, finalmente, tutto del PSG. Dopo nove mesi di prestito Wanda Nara fa sapere come si è arrivati all’accordo definitivo con l’Inter: «Avevamo dato la nostra parola, il PSG sapeva della nostra intenzione di rimanere a Parigi. Il merito è stato aver chiuso il trasferimento in piena pandemia. Ogni volta che mi sono seduta a parlare con i dirigenti l’ho fatto sapendo quello che Icardi voleva, quali club gli piacciono e quali no. Conosco i suoi sogni e dove vuole arrivare. È il vantaggio che ti danno tanti anni di estrema fiducia. Ci sono cose in cui nemmeno lo consulto, perché so molto bene quale sarà la risposta. Io faccio la mia parte e lui la mia: è sempre risultato contento. È molto facile essere l’agente di un giocatore come Icardi, non dico che può esserlo chiunque però si vende da solo. È facile accompagnare la carriera di un giocatore così».

