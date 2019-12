Wanda Nara (ancora!): “Curo i miei figli assieme a Icardi. Lui…”

Wanda Nara continua a rilasciare interviste su interviste. Dopo quella al quotidiano “La Repubblica” (vedi articolo) e le imminenti presenze in TV da Chiambretti (stasera), “Verissimo” (sabato) e “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” (domenica notte) la moglie e agente di Mauro Icardi ha parlato anche al settimanale “Chi”.

ONE WOMAN SHOW – Wanda Nara si prende anche la copertina di “Chi”, settimanale che sarà in edicola fra poche ore. Questa l’anticipazione: “Non ho tate. I miei figli li curo insieme con il mio amore, Mauro Icardi. Lui prima di innamorarsi di me si è dovuto innamorare di me come mamma”.