Walker tegola per il Milan, a rischio l’Inter: le alternative di Conceicao

Walker si è fermato per un infortunio che lo terrà fuori dai giochi per un periodo ancora da definire. La sua assenza complica ulteriormente i piani di Sergio Conceicao in vista dei prossimi impegni, su tutti anche la sfida di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Ecco intanto chi potrebbe sostituirlo.

TEMPI DI RECUPERO – Il Milan dovrà sicuramente fare a meno di Kyle Walker nelle prossime due partite di campionato, contro Udinese e Atalanta, due impegni fondamentali nella corsa alla qualificazione in Champions League. Ma l’attenzione del club e dei tifosi è già proiettata al 23 aprile, data del ritorno del derby di Coppa Italia contro l’Inter. Walker farà di tutto per recuperare in tempo per quella partita, ma al momento resta in forte dubbio. La società non ha ancora comunicato i tempi esatti di recupero, ma ulteriori valutazioni verranno effettuate all’inizio della prossima settimana, quando sarà più chiara l’evoluzione del quadro clinico.

Walker rischia anche contro l’Inter: intanto chi lo sostituirà?

ALTERNATIVE – L’assenza di Walker complica i piani del tecnico portoghese, soprattutto considerando che anche Emerson Royal, l’altro esterno destro, è totalmente fuori dai giochi. La fascia destra si ritrova così improvvisamente sguarnita, costringendo lo staff tecnico a valutare soluzioni alternative. Al momento, Alex Jimenez appare in vantaggio su Alessandro Florenzi per un posto da titolare nel ruolo di terzino destro, anche per una maggiore brillantezza atletica mostrata nelle ultime uscite.