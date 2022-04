Walace: «Udinese in vacanza? No! Ora pensiamo all’Inter, partita difficile»

L’Inter scende in campo a Bologna contro i rossoblù per conquistare la vetta della classifica. Domenica poi c’è la trasferta contro l’Udinese che oggi ha vinto 4-0 al Franchi contro la Fiorentina. Ecco le parole di Walace nel post partita.

VACANZA – L’Inter deve vincere contro il Bologna il recupero della 20′ giornata per poi continuare a vincere contro l’Udinese domenica alle 18. I bianconeri avvertono i nerazzurri con il 4-0 alla Fiorentina al Franchi. Ecco le parole di Walace a Dazn nel post-partita. «Il gol è mio, il mio compagno diceva che mancava questo dopo un lungo periodo. Sono felice del gol e felice che abbiamo vinto. Udinese in vacanza? No, non è finito il campionato, dobbiamo guardare partita dopo partita e punto dopo punto, questo è il nostro obiettivo. La sconfitta con la Salernitana ha fatto pensare che l’Udinese era in vacanza, ma non è così, dobbiamo. Inter? Partita difficile, ora dobbiamo riposare e da domani cominciamo a lavorare per loro».