Vulpis: Â«Suning cerca liquiditÃ . L’Inter fallirÃ ? Assolutamente no!Â»

Vulpis: «Suning cerca liquidità. L’Inter fallirà? Assolutamente no!»

Marcel Vulpis

Marcel Vulpis, giornalista economico, è stato intervistato da “Rai Sport”. Argomento? La situazione finanziaria di Suning e quindi di conseguenza anche quella dell’Inter con BC Partners che continua le trattativa per l’acquisizione del club nerazzurro.

SICUREZZA – Marcel Vulpis non ha dubbi: «Per la famiglia Zhang diventa importante alleggerirsi e creare liquidità. La chiusura del club in Cina è un ulteriore elemento che conferma questa tesi. L’Inter può fallire? Assollutamente no. I nerazzurri non possono fallire. Di fronte a un’offerta così importante di BC Partners per oltre 750 milioni di euro in questo momento così di difficoltà economica per tutti. Con il nuovo ingresso c’è spazio per riportare club normalità finanziaria con gruppo forte».