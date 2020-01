Vulpis duro: “Roma confusa ma Ausilio fuori dall’Inter dopo questa vicenda”

Vulpis – Direttore di “Sport Economy” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, stronca Ausilio nella posizione di direttore sportivo in un’Inter ormai Marotta-centrica. L’affare Politano-Spinazzola è la goccia che fa traboccare il vaso

AUSILIO DA ALLONTANARE – Il parere di Marcel Vulpis è molto critico dopo quanto successo con Matteo Politano e Leonardo Spinazzola protagonisti: «Mi sembra un calcio da pagliacci in cui ogni giorno ne esce una nuova, questa mi sembra in linea. Sul fronte Roma c’è molta confusione a livello proprietario. Disaccordo tra Beppe Marotta e Piero Ausilio? Se la situazione è questa, una dei due deve andare a casa. Marotta sicuramente no, quindi Ausilio che non ha la fiducia del numero due interista. Come c’è lo spogliatoio, c’è anche a livello manageriale: l’Inter non può continuare a fare mercato con due soggetti che non si aiutano a vicenda. Ausilio dopo questa situazione non ha un grande futuro nell’Inter perché non ha più la fiducia dei vertici. Se viene confermata questa versione, Ausilio oggi è fuori». Vulpis è molto critico nei confronti del direttore sportivo nerazzurro dopo la versione data in serata dal collega Michele Criscitiello (vedi articolo).